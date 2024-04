Barcellona, leone Arnaldi Cobolli si inchina a Nadal 

Rafael Nadal è tornato alle competizioni ieri all'Atp 500 sulla terra rossa di Barcellona battendo, al primo turno, l'italiano Flavio Cobolli in due set: 6-2, 6-3. Oggi il maiorchino affronterà Alex De Minaur. Nadal non giocava dal 5 gennaio (a causa di un'operazione allo psoas). Impresa di Matteo Arnaldi che batte Sebastian Baez e si qualifica per gli ottavi. L'italiano dopo tre ore di gioco ha superato il più quotato argentino, numero 19 mondiale e testa di serie numero 8 del torneo, per 5-7, 7-6, 6-2. Arnaldi, n.40 Atp, ha annullato anche quattro match point all'avversario nel secondo set. Ripescato Andrea Vavassori che oggi sfida Roberto Bautista Agut. In campo Lorenzo Musetti contro Roberto Carballes Baena.

A Bucarest, sconfitto Lorenzo Sonego (7-6, 7-5 dal fenomeno brasiliano Joao Fonseca, 17 anni). A Stoccarda derby femminile a Jasmine Paolini (6-1, 6-0 a Sara Errani). A Rouen, Elisabetta Cocciaretto a ceduto a Caroline Garcia 6-0, 3-6, 7-5-

