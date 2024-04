Barcellona e Atletico difendono il vantaggio 

Uno spettacolo extralusso che può durare dai 90' ai 120'. In attesa del ritorno di domani tra il Manchester City e il Real Madrid (tv Prime), stasera in Chanpions League vanno in campo le altre due spagnole per difendere il vantaggio dell’andata. A Barcellona (Montjuch, ore 21) è di scena il Psg che rischia l'ennesimo flop europeo dovendo raddrizzare il 2-3 casalingo, in cui Donnarumma è incappato in consueti errori. Il Barça è un sapiente mix tra giovani e vecchi orchestrato da Xavi, timoniere dimissionario. I parigini dell’ex Luis Enrique, sperano nell’ultimo regalo di Mbappè, che a fine stagione andrà via. Se la destinazione fosse davvero il Real Madrid, quella di stasera per lui potrebbe essere la gara buona per entrare nel clima del Clasico (che, a proposito, si giocherà domenica al Bernabeu

Nel quarto di finale meno pubblicizzato, sempre alle 21 l'Atletico Madrid di Simeone e Griezmann ha un piccolo vantaggio (il 2-1 el metropolitano), ma il Borussia Dortmund, con i cambi della ripresa, si è rimesso in corsa e potrebbe rimontare con un Haller in grande forma. Dopo i 18 gol della fase di andata (tutte le squadre hanno segnato) si attendono quattro gare scintillanti per un'edizione della Champions, l'ultima con queste formula, che ha tutte le credenziali per restare nella storia della manifestazione. Domani si gioca anche Bayern Monaco-Arsenal.

