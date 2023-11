Barca sugli scogli: velista muore 

Una disperata richiesta di aiuto nella tarda serata di sabato, l’ultimo “mayday” captato dalla Guardia Costiera in piena notte e poi il silenzio assoluto. È l’antefatto del naufragio che è costato la vita a un uomo di 70 anni, di cittadinanza bielorussa. La tragedia si è consumata davanti all’isolotto di Corcelli, nell’Arcipelago di La Maddalena. L’uomo è finito sugli scogli con la sua imbarcazione, una barca a vela di 12 metri, in un notte di maestrale impetuoso. Soltanto ieri mattina intorno alle 8 il personale dei Vigili del Fuoco (l’equipaggio di un elicottero partito da Alghero) ha potuto raggiungere Corcelli dove è stato trovato il corpo del pensionato bielorusso. L’uomo potrebbe essere morto per i traumi e le ferite riportate nello schianto, ma non si può escludere anche che anche il freddo possa essere una delle concause del decesso. Il velista è stato trovato seminudo sulla scogliera che potrebbe avere raggiunto, gravemente ferito, dopo lo schianto. La salma del bielorusso è stata recuperata dal personale del Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco e trasferita a La Maddalena.

Tragica avventura

Le indagini sul naufragio sono condotte dalla Direzione marittima di Olbia. La vittima era arrivata nell'Arcipelago una ventina di giorni fa. L’uomo era solo e aveva con se il passaporto, che è stato recuperato quasi subito, e aveva scelto il mare del nord Sardegna per delle avventurose escursioni in solitaria. Era ormeggiato a Cala Gavetta e avrebbe pagato regolarmente la tassa di ormeggio, per questo è stato possibile accertare da quanto tempo il velista era a La Maddalena. Quello che non è chiaro è perché l’uomo ha deciso di spostarsi da Cala Gavetta a Santa Maria in una giornata con condizioni meteo marine proibitive.

L’uomo dopo il “mayday” non ha più risposto alle chiamate della Guardia Costiera. Ha fatto in tempo a dire dove si trovava. In effetti alle 3 di ieri la Guardia Costiera aveva individuato l’imbarcazione affondata a Corcelli, ma era difficile avvicinarsi. A rendere più penosa la vicenda, l’impossibilità di rintracciare e raggiungere i familiari del pensionato per l’identificazione definitiva. È stata disposta l’autopsia.

