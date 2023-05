Barca si ribalta, un morto e tre dispersi  

All’improvviso, alla fine della gita, proprio quando l’imbarcazione era nei pressi del pontile, si è scatenato un violento acquazzone. Pochi secondi e una tromba d’aria ha investito il battello, rovesciandolo. Tutti i passeggeri sono finiti in acqua, tra le grida d’aiuto. Quattordici hanno raggiunto a nuoto la località Piccaluga e qui sono stati soccorsi e portati in ospedale. Altri hanno invece raggiunto la costa di Lisanza.

L'allarme è scattato intorno alle 19,30 da un’imbarcazione che ha assistito alla scena. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno subito avviato le ricerche dei dispersi insieme all'elicottero Drago che, in condizioni di difficoltà a causa del maltempo, ha sorvolato lo specchio d’acqua fino a notte. Intanto, lungo la riva sono arrivate quattordici ambulanze con le équipe sanitarie che hanno prestato il primo soccorso. Sul posto anche i carabinieri di Gallarate, la guardia costiera e i vigili del fuoco di Varese. Tutti i gruppi di soccorso della zona sono stati allertati.La barca, un battello turistico della lunghezza di 16 metri, era stata noleggiata per un’escursione sul lago da una comitiva composta soprattutto da famiglie, alcune straniere. In tutto ventidue passeggeri, a bordo con due persone dell’equipaggio.

La barca, con a bordo una comitiva di turisti in gita sul Lago Maggiore, era arrivata vicino al pontile quando si è ribaltata sotto il vortice di una tromba d’aria. Una vittima, tre i dispersi, mentre gli altri passeggeri (una ventina) sono riusciti a mettersi in salvo nuotando fino alla riva. È successo ieri pomeriggio quando la comitiva si trovava nelle acque tra Lisanza, nei pressi di Sesto Calende, sulla sponda lombarda, e Dormelletto, sulla sponda piemontese.

La barca, con a bordo una comitiva di turisti in gita sul Lago Maggiore, era arrivata vicino al pontile quando si è ribaltata sotto il vortice di una tromba d’aria. Una vittima, tre i dispersi, mentre gli altri passeggeri (una ventina) sono riusciti a mettersi in salvo nuotando fino alla riva. È successo ieri pomeriggio quando la comitiva si trovava nelle acque tra Lisanza, nei pressi di Sesto Calende, sulla sponda lombarda, e Dormelletto, sulla sponda piemontese.

I soccorsi

L'allarme è scattato intorno alle 19,30 da un’imbarcazione che ha assistito alla scena. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno subito avviato le ricerche dei dispersi insieme all'elicottero Drago che, in condizioni di difficoltà a causa del maltempo, ha sorvolato lo specchio d’acqua fino a notte. Intanto, lungo la riva sono arrivate quattordici ambulanze con le équipe sanitarie che hanno prestato il primo soccorso. Sul posto anche i carabinieri di Gallarate, la guardia costiera e i vigili del fuoco di Varese. Tutti i gruppi di soccorso della zona sono stati allertati.La barca, un battello turistico della lunghezza di 16 metri, era stata noleggiata per un’escursione sul lago da una comitiva composta soprattutto da famiglie, alcune straniere. In tutto ventidue passeggeri, a bordo con due persone dell’equipaggio.

Il temporale

All’improvviso, alla fine della gita, proprio quando l’imbarcazione era nei pressi del pontile, si è scatenato un violento acquazzone. Pochi secondi e una tromba d’aria ha investito il battello, rovesciandolo. Tutti i passeggeri sono finiti in acqua, tra le grida d’aiuto. Quattordici hanno raggiunto a nuoto la località Piccaluga e qui sono stati soccorsi e portati in ospedale. Altri hanno invece raggiunto la costa di Lisanza.

Il racconto

Intanto, mentre a terra i soccorritori parlavano con le persone in salvo per cercare di definire il numero esatto dei dispersi, in acqua i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato una vittima. Per tutta la sera, dunque, sono proseguite le ricerche degli altri tre naufraghi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata