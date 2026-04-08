Barça in dieci, passa l’Atletico: 0-2 

La seconda serata di quarti di finale di Champions League sorride all'Atletico Madrid e ai campioni in carica del Paris Saint Germain.

A essere soddisfatti sono soprattutto gli uomini del “Cholo” Simeone - alla sua prima vittoria da allenatore al Camp Nou - che contro il Barcellona riscattano la sconfitta di sabato scorso nella Liga spagnola. Se in quella partita erano stati i madrileni a rimanere in dieci uomini, questa volta tocca ai blaugrana, con i “Colchoneros” che sfruttano l'occasione vincendo 2-0. L’ingenuità di Cubarsì sul finire del primo tempo propizia il “rosso” e la punizione che Alvarez trasforma. Il Barcellona gioca meglio anche in dieci contro undici ma deve arrendersi al raddoppio di Sorloth, pescato da Ruggeri. Ritorno martedì al Metropolitano.

Analogo risultato, ma con qualche rimpianto in più, per il Psg, che in casa non chiude definitivamente i giochi contro un Liverpool che tra sei giorni ad Anfield può ancora sparare le ultime cartucce. Parigini in vantaggio all'11' con una conclusione di Doué che diventa imparabile per Mamardashvili dopo una deviazione. Il Psg continua ad avere le occasioni migliori, ma senza riuscire ad affondare. Il raddoppio arriva dopo 20’ nella ripresa, con Kvaratskhelia che, servito da Joao Neves, inizia una serpentina in area in cui supera prima Gravenberch e poi il portiere e appoggia in rete: 2-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA