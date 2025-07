Barca cola a picco nella laguna 

Danneggiamento ambientale e inquinamento del mare che circonda una barca andata a fondo nella banchina di testa del porticciolo turistico di Sant’Antioco. È ciò che si profila a seguito dell’inadempienza contestata all’armatore di una barca, l’ennesima, andata a fondo, ormeggiata nella banchina di testata del porticciolo turistico.

I controlli

L’autorità marittima attende gli esiti degli esami sulle campionature per procedere con l’eventuale denuncia. L’armatore ad oggi non si sarebbe mostrato collaborativo e le conseguenze sono visibili ad occhio nudo. Attorno alla barca sono state poste misure di contenimento che purtroppo, sono servite a poco con il vento di maestrale che non agevola il contenimento di olio e carburante. «In merito all'inabissamento dell’imbarcazione da diporto di circa 18 metri - ha detto il comandante del porto Fabio Vaccaro - abbiamo notificato al proprietario la prevista diffida ad adottare ogni misura atta a eliminare gli effetti dannosi già prodotti o potenziali per l'ambiente. Al contempo la stessa Autorità ha richiesto l'intervento di personale dell'Arpas al fine di operare un accurato campionamento delle acque per risalire all'origine e alla natura di eventuali fenomeni di sversamento, di cui si è ancora in attesa di ricevere le risultanze ufficiali».

I precedenti

Il fenomeno purtroppo, da queste parti non è nuovo. Già dal 2022 era stato affrontato dall’autorità marittima che era riuscita a far togliere dall’acqua 3 vecchie imbarcazioni, due smantellate grazie alla collaborazione dei proprietari che si sono accollati le spese dell’intervento mentre una, la più grande è ancora lì, in un terreno adiacente alla banchina dove adesso, c’è stato l’episodio di quest’altra imbarcazione che sta creando seri problemi ambientali nella zona circostante. «La cosa è molto grave e purtroppo le denunce non risolvono i problemi come questi - ha detto il sindaco Ignazio Locci - occorre ordinare al proprietario di mettere a terra la barca e di smaltirla regolarmente. Non si possono lasciare questi relitti in queste condizioni. Si trovano sul demanio dello Stato e chi ha le responsabilità deve intervenire senza indugio. Occorre anche verificare se le barche presenti in zona abbiano le carte in regola per stare in acqua o all’ormeggio, per prevenire questi fenomeni che impattano negativamente sul nostro paese».

