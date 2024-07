Barca alla deriva, coppia del Sulcis salvata nella notte 

Un’avaria al motore e la barca è finita alla deriva. Momenti di paura venerdì notte per una coppia originaria del Sulcis che a bordo di un semicabinato di circa 10 metri di lunghezza si è trovata in difficoltà durante la navigazione da Bosa a Torregrande. I problemi al motore sono iniziati a circa 3 miglia dalla spiaggia di Is Arenas; immediato l’allarme alla Capitaneria di porto che ha fatto scattare subito i soccorsi. Dopo aver accertato le buone condizioni di salute delle persone a bordo, la sala operativa della Capitaneria, senza mai perdere ilcontatto telefonico, ha inviato la motovedetta CP 893, specializzata nelle attività di ricerca e soccorso in mare. Intorno alle 22.30, gli uomini della guardia costiera hanno intercettato la barca alla deriva che poi è stata rimorchiata e, scortata fino al porticciolo turistico di Torregrande dove è stata ormeggiata, in piena sicurezza. Le operazioni si sono concluse alle 4 del mattino, solo n grande spavento per le persone che hanno vissuto la disavventura.

Dalla Capitaneria ricordano a diportisti e appassionati del mare che prima di mettersi in viaggio «è fondamentale prevenire eventuali problemi attraverso una preliminare verifica delle condizioni di efficienza della barca, in particolare degli organi di manovra, e ovviamente controllare le condizioni meteo marine».

