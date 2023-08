Barca affondata, ci sono tre indagati  

La Guardia Costiera ha trasmesso una nuova informativa alla Procura di Tempio, un rapporto dettagliato su ciò che resta del peschereccio golfarancino Ale Max II colato a picco a largo di Capo Figari la sera del 10 agosto scorso. Grazie all’intervento di personale altamente specializzato della Marina Militare nei giorni scorsi è stato individuato il relitto ed è stato possibile recuperare anche altre parti del peschereccio finito contro il traghetto Sharden della Moby. E ieri è arrivata la conferma dell’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone, una formalità per rendere possibili tutte le attività tecniche del caso. Sono indagati i comandanti del traghetto Sharden, del peschereccio Ale Max e l’ufficiale che era nella plancia del Sharden al momento dell’incidente. La contestazione è quella di naufragio, ma non ci sono ancora condotte illecite definite attribuite agli indagati. Il lavoro della Guardia Costiera è ancora in una fase embrionale. Le indagini coordinate dal direttore marittimo del Nord Sardegna, Giorgio Castronovo, ora però possono contare su nuovi importanti elementi che riguardano aspetti decisivi del naufragio. Il peschereccio è letteralmente “esploso” nell’impatto con il traghetto. I resti del Ale Max II sono sparsi sul fondale, una parte più grande e altre di dimensioni ridotte. È probabile che il corpo di Mandie Diome, il marinaio senegalese disperso, sia all’interno di quello che resta dello scafo. La difesa del comandante del peschereccio (l’avvocato Michele Pilia) ha fatto nuove richieste alla Procura per importanti attività che ritiene urgenti.

