Barca affonda, salve le persone a bordo 

L’acqua invade l’imbarcazione che piano piano si rovescia, affondando: il tutto avviene al largo dell’ex ospedale Marino, al Poetto, e in tempo per far scattare la macchina dei soccorsi per le cinque persone a bordo. Tre vengono recuperate dal natante dei bagnini in servizio in quel tratto di spiaggia, altre due dalla motovedetta della Capitaneria. Alla fine molta apprensione ma nessun ferito.

Sono le 17 della vigilia di Ferragosto. L’imbarcazione da cinque metri di lunghezza per cause da accertare si rovescia lentamente, fino a inabissarsi. Chi è a bordo (si tratta di cinque cagliaritani) capisce che è necessario dare subito l’allarme. E che stia accadendo qualcosa lo notano anche i bagnini al lavoro nella zona della “sesta fermata”: salgono sul loro mezzo e raggiungono la barca in un tratto di mare con una profondità di circa quattro metri. Le cinque persone, finite in mare, vengono così recuperate dai bagnini e dalla motovedetta della Capitaneria. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco con il loro natante per mettere in sicurezza lo specchio d’acqua e recuperare due taniche di carburante, evitando così un possibile inquinamento. Le cinque persone stanno bene e non hanno avuto bisogno di cure. (m. v.)

