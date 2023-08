Barca a vela incagliata in una secca 

Una barca a vela incagliata su una secca stata soccorsa e messa al sicuro dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, intervenuti davanti alle scogliere a strapiombo del colle Sant’Elia. Sul posto, ieri pomeriggio, sono intervenute anche le unità nautiche dei pompieri e quelle della Capitaneria di Porto, arrivate dopo l’Sos lanciato dall’equipaggio dell’imbarcazione.

Gli specialisti del soccorso a mare sono stati chiamati nel primo pomeriggio di ieri, quando i proprietari della barca a vela hanno avvisato la Capitaneria di essere finiti con la chiglia in una secca, proprio davanti al promontorio. Immediato è scattato l’allarme con l’intervento di una motobarca e con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che, dopo un’immersione per verificare le condizioni dello scafo, hanno disincagliato la barca che e stata poi scortata da alcuni rimorchiatori nel vicino porto di Cagliari, dove sarà messa in secca per essere riparata. Nessuno è rimasto ferito.

