Barca a vela incagliata a Is Arenas 

Una barca a vela di 15 metri è rimasta incagliata nelle acque di Is Arenas. I turisti olandesi a bordo dell’imbarcazione hanno chiesto l’intervento della Capitaneria di porto di Oristano che subito ha inviato la motovedetta Cp 2101 e il battello pneumatico Gc B171 della Guardia costiera. Non appena giunti sul posto, gli uomini della Capitaneria hanno accertato che i turisti fossero in buone condizioni, e l’integrità dell’imbarcazione incagliata sul fondale. Poi il comandante, la società armatrice e quella proprietaria

della barca sono stati diffidati a prendere tutti gli accorgimenti per prevenire ed evitare qualsiasi forma di danno all’ambiente. Nel frattempo la barca è stata disincagliata grazie alla collaborazione di una ditta specializzata e ha potuto riprendere la navigazione verso il porticciolo turistico di Bosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA