Barca a vela in avaria nelle acque del Golfo, salvate dieci persone 

Tre ore di intervento per trarre in salvo dieci persone che navigavano su una barca, presa a noleggio, nelle acque del golfo di Oristano. L’operazione di salvataggio è scattata due giorni fa alle 16.45, quando la sala operativa della Capitaneria di porto di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di una barca a vela, in navigazione nel golfo, con dieci persone a bordo che, riscontrata l’avaria al motore, non poteva effettuare alcuna manovra per l’assenza di vento.

A quel punto gli agenti hanno inviato la motovedetta CP 893, «unità specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso, invitando gli occupanti dell’unità in avaria a indossare i giubbotti di salvataggio e a mantenere la calma. Rintracciata poi l’unità in difficoltà, l’equipaggio della motovedetta ha proceduto a prestare assistenza alle persone (tra cui 4 minori) trasferendole sull’unità della Guardia costiera per il successivo trasferimento in sicurezza nel porto industriale di Oristano», si legge in una nota della Capitaneria di porto, guidata dal Capitano di fregata Federico Pucci.

Per fortuna tutte le dieci persone stavano bene, per cui non è stato necessario l’intervento di personale sanitario.

Le operazioni sono terminate alle 19 circa, «quando l’unità è stata ormeggiata in piena sicurezza nella banchina est del porto industriale, grazie all’intervento di una ditta specializzata per l’assistenza. Sono in corso da parte del personale della Capitaneria di Porto di Oristano, le indagini al fine di verificare le cause del sinistro marittimo».

