Barca a vela finisce contro la scogliera: misterioso naufragio   

Sono state ore di grande apprensione quelle vissute ieri pomeriggio nel golfo di Cagliari: una barca a vela è finita contro la scogliera della diga foranea del porto di Cagliari, sul molo di levante, inabissandosi. Immediata la segnalazione a Capitaneria e Vigili del fuoco, con l’intervento delle motovedette della Guardia Costiera e i sommozzatori dei vigili. Le ricerche attorno allo scafo non hanno dato alcun esito. Ma è stato difficile e complicato, per le condizioni del mare, effettuare una verifica all’interno della barca per escludere la presenza di qualcuno. Soltanto dopo diverse ore i sommozzatori sono riusciti a trovare un varco, nelle vicinanze degli scogli. A tarda sera una pattuglia della Capitaneria ha trovato il proprietario, un cittadino russo, in una spiaggetta a Sant’Elia, aveva raggiunto terra con un tender.

Fare luce sul naufragio è stato complicato. Sono stati contattati i vari porticcioli della zona per verificare se fossero state segnalate barche assenti o proprietari che denunciassero la scomparsa del loro scafo. Tutte le attività di ricerca, messa in sicurezza dell’imbarcazione e di indagine per capire la provenienza della barca sono state coordinate dalla centrale operativa della Capitaneria di Porto.

Oggi, se le condizioni meteo lo permetteranno, ci saranno delle nuove ispezioni nella zona. Attraverso le poche informazioni reperite sulla barca sono inoltre proseguite le indagini per capire così la provenienza dello scafo e cosa sia accaduto ieri verso le 15. (m. v.)

