Barca a fuoco, otto in salvo 

L’incendio, sprigionatasi a poppa, lo ha divorato in pochi attimi provocandone il successivo affondamento. Attimi di terrore, nel tardo pomeriggio di ieri, nelle acque antistanti la spiaggia de Le Saline, nel litorale olbiese, pe un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Sedici, infatti le persone, tutte di nazionalità turca, a bordo di “Atina”, superyacht da 47 metri, battente bandiera delle Cook Island, che ha preso fuoco mentre era in navigazione, molto probabilmente per un incendio sviluppato dalla sala macchine. Gli ospiti ancora sull’imbarcazione - otto persone erano già sbarcate per recarsi a cena - sono riuscite a mettersi repentinamente in salvo salendo sul tender dello yacht.

I soccorsi

Oltre due ore la durata dell’opera di spegnimento che ha visto impegnati il rimorchiatore portuale, Mascalzone Scatenato, e i Vigili del fuoco di Olbia accompagnati sul posto dalla motovedette della Guardia Costiera. mentre la sala operativa del Comando ha provveduto ad inviare i sommozzatori e una motobarca dal nucleo nautico di Porto Torres. Attualmente la barca è adagiata su un fondale tra i cinque e gli otto metri; la Guardia Costiera ha provveduto a mettere delle panne antinquinamento nella zona di interesse e un segnale luminoso per la sicurezza della navigazione. Le operazioni sono coordinate dalla Direzione Marittima di Olbia.

La colonna di fumo scuro era visibile da tutto il golfo e da buona parte della città e della costa, le immagini e i video dello spaventoso incendio sono rimbalzate sui social creando preoccupazione per le sorti dei diportisti che invece erano fortunatamente in salvo.

