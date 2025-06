Un’imbarcazione in fiamme al porticciolo di Torregrande. Grande allarme ieri ma in realtà era un’esercitazione antincendio organizzata dalla Capitaneria di porto e dai vigili del fuoco. «Un principio d’incendio su una barca da diporto ormeggiata al molo “T”, causato probabilmente dalle alte temperature – si legge in una nota – Immediato l’intervento e la messa in sicurezza dello scenario».

