Barca a fuoco, attentato nella notte 

Un motoscafo Gobbi da nove metri è stato danneggiato da un incendio, di origine dolosa. L’episodio si è verificato venerdì notte e sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per fare piena luce.

L'allarme

L'imbarcazione, di proprietà di Vittorio Tanda, giovane imprenditore bosano impegnato nel settore della ristorazione e dei servizi turistici, era custodita in un’area recintata in prossimità del supermarket Pan, nella zona artigianale di Su Pabarile. Il fuoco è divampato poco dopo la mezzanotte all'interno dello scafo per poi propagarsi in coperta e lungo le fiancate. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Macomer e in supporto quelle di Cuglieri che hanno domato il rogo prima che potesse creare danni maggiori alle strutture nelle vicinanze. I carabinieri di Bosa hanno circoscritto l'area e avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. Certamente potranno essere d'aiuto le immagini delle telecamere di videosorveglianza del market, del sistema comunale e quelle dei distributori di carburante della zona.

Le reazioni

La barca ha una storia controversa: il proprietario la acquistò anni fa ad Alghero, salvo poi constatare il manifestarsi di seri problemi di scafo e di motore; a quel punto la barca venne messa a terra e si aprì un contenzioso fra acquirente e venditore. Lo scafo si trovava da tempo nel terreno di Su Pabarile, dove qualcuno venerdì notte ha appiccato il fuoco. Il sindaco Piero Casula si dice profondamente sorpreso per quanto accaduto: «Vittorio Tanda non è solo un imprenditore serio e coraggioso, ma anche uno sportivo e, soprattutto, una brava persona. A lui esprimo la mia vicinanza e la solidarietà dei bosani». Le indagini dei carabinieri sono coperte dal massimo riserbo e si avvarranno di riscontri tecnici e numerose testimonianze. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore.