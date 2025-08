Barbora ha un desiderio: «Gianfranco Cabiddu, vuoi fare un film con me?» 

Ogni volta che esce un film sardo «lo guardo volentieri». Può anche non piacergli la storia, ma l’affascina l’ambientazione. «In questi film, uno dei protagonisti è sempre la terra», dice Barbora Bobulova. «Io amo la Sardegna, quelle delle coste e l’entroterra. Potrei anche immaginare di viverci». Peccato che l’attrice di origini slovacche naturalizzata italiana, come pure le piacerebbe, non abbia ancora girato un film con uno dei registi sardi che segue come Gianfranco Cabiddu, di cui adora “La stoffa dei sogni”, Salvatore Mereu o Paolo Zucca.

Nata a Martin nel 1974, in Italia da 30 anni, Bobulova, interprete di successo di cinema, tv e teatro, premiata ai David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film “Cuore sacro“ (2005), ai Nastri d’argento, Globo d’oro e Premio Flaiano, stasera è ospite del “Carbonia Film Festival”, organizzato dalla Società Umanitaria di Carbonia con la direzione artistica di Francesco Giai Via. Nell’Arena Mirastelle, alle 21.30, insieme con i registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, presenta “Iddu - L’ultimo padrino”. Ispirato agli atti giudiziari e a informazioni biografiche che riguardano la vicenda dell’ultimo grande boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, interpretato da Elio Germano, il film racconta la storia del suo rapporto con il personaggio immaginario di Catello Palumbo, portato in scena da Toni Servillo.

Qual è il suo ruolo nel film?

«Interpreto una signora siciliana, una gioielliera, che nasconde Matteo Messina Denaro. Lei è l'anello zero dei “pizzini“, la messaggera del boss mafioso».

È stato un ruolo difficile?

«All’inizio la difficoltà è stata la lingua. Quando sono stata invitata a fare il provino, non volevo andarci, perché mi sembrava una storia circoscritta alla Sicilia, e io ho sempre pensato che il mio limite fosse essere difficilmente collocabile nelle storie da Roma in giù».

Poi?

«Ci sono andata perché sono una che non dice mai no senza provarci. Io non volevo, ma i registi mi hanno convinta ad assumere un leggero accento siciliano. Alla fine è stato divertente. Gli attori siciliano erano pochi, quindi abbiamo preso lezioni».

Ha girato qualche film in Sardegna?

«Sì: “Una piccola impresa meridionale“ di Rocco Papaleo. Abbiamo girato a Oristano, in un faro, era il 2012, e sul set mi sono pure rotta una gamba».

Un brutto ricordo

«Macché. Io ero convinta che fosse tutto finito, invece Rocco mi ha rassicurato: “Sacci qualche giorno, e riscriviamo la storia”».

Lei ha esordito a 12 anni e da allora non ha più smesso. In che maniera l’ha plasmata questo mestiere?

«Non credo che il mestiere plasmi, siamo noi che evolviamo. Nel mio caso il lavoro è andato di pari passo con la vita privata. Spesso mi propongono ruoli vicini a quello che sto vivendo».

Ha ricevuto vari riconoscimenti, a quali ancora aspira?

«Ai premi è sbagliato aspirare. Oddio, è abbastanza naturale voler vincere, però, più che ai premi, ambisco a ruoli interessanti».

Quali sono i ruoli che valorizzano le sue qualità professionali?

«Non ho preferenza per un ruolo o un altro, ne ho recitati molto diversi tra loro. Sono aperta alle sfide e mi piace essere io di ispirazione ai registi. Ho un sogno: fare un musical tipo “Mamma mia!“».

Il complimento più lusinghiero che ha ricevuto?

«Me lo ha rivolto una signora mentre aspettavo di attraversare le strisce pedonali. Mi ha detto “è tanto che non la vediamo in televisione. Ci manca”. Non è bellissimo mancare a qualcuno?»

