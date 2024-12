Barbera, una cagliaritana  nel circo della velocità 

La cagliaritana Beatrice Barbera sarà tra le 25 motocicliste al via del 2º Mondiale Femminile World Wcr, organizzato da Dorna. Nel 2024 aveva rinunciato alla stagione causa budget e corso solo a Misano da wild card, stavolta disputerà tutte le 6 date, abbinate alla World Superbike.

Beatrice, 30 anni il 28 dicembre, esordirà ad Assen (Olanda) l’11-13 aprile, poi Cremona (2-4 maggio), Regno Unito (11-13 luglio), Ungheria (25-27 luglio), Magny-Cours (5-7 settembre) e Jerez (17-19 ottobre). Un monomarca, tutte Yamaha R7 fornite dall’organizzazione come gomme e benzina: faranno la differenza costanza, esperienza e talento. Armi che Barbera ha affinato all’Europeo dal 2020 al 2024, anno in cui ha ottenuto 3 quarti posti, ma anche in Cile, Messico, Brasile e Argentina. In America Latina era finita nel 2018 - gara su invito del padre del pluricampione del mondo Jorge Lorenzo - e ci era rimasta per amore e sport. Poi l’Emilia, dove da co-fondatrice del Team Gp3 Ad11, con cui ora farà il Mondiale, aiutava politi latini a correre in Italia.

«Sono stata scelta tra 80 pilote, felice di rappresentare la mia terra. Tutto è nato nel 2014 quando, sull’Aprilia Rs con cui andavo a scuola, sono stata notata in pista a Tramatza da Mario Cuccu della Scuola di Motociclismo “Lorenzo” di Iglesias, che ha migliorato la mia tecnica. Poi quegli inviti alle gare…», ha ricordato Beatrice. «Da mesi cerco sponsor, trasferte e iscrizione costano: la Sardegna non è la patria della velocità in circuito e non è facile, ma stare qui non può essere un limite».

RIPRODUZIONE RISERVATA