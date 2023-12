Barbera presidente della Consulta: «Nessuno può occuparla» 

All’unanimità, con la sua sola scheda bianca, Augusto Barbera è stato eletto presidente della Corte costituzionale. Classe 1938, parlamentare per cinque legislature prima con il Pci e poi col Pds, professore emerito di diritto costituzionale all’Università di Bologna, giurista di fama, esperto di riforme istituzionali, Barbera è stato indicato da un collegio di 14 giudici, visto che il Parlamento non è ancora riuscito a scegliere il nuovo giudice costituzionale in sostituzione di Silvana Sciarra il cui mandato è scaduto a novembre e a cui lui ora succede al vertice della Corte.

Il primo auspicio del nuovo presidente è che le Camere in seduta comune provvedano «quanto prima» a completare il plenum. A spianargli la strada una lettera del giudice più anziano per età e per nomina, Franco Modugno. Tre pagine fitte per evidenziare che Barbera è il «più degno e meritevole aspirante alla posizione di Presidente della nostra Corte». E il primo atto di Barbera è la nomina di Modugno e dei giudici Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso a vicepresidenti. poi, nella tradizionale conferenza stampa, affronta un tema che gli sta a cuore: «Dopo la vittoria di questa maggioranza vari commentatori scrivono che ci sarà l’assalto all’indipendenza della Corte Costituzionale. È l’allarmismo di un costituzionalismo ansiogeno che non è in linea con le regole vigenti. Oggi per eleggere un giudice costituzionale servono i 2/3 o i 3/5, cioè una maggioranza speciale alta. Non è possibile nessuna occupazione della Corte costituzionale». Quanto all’elezione diretta del premier o la riduzione dei poteri del presidente della Repubblica, non può pronunciarsi visto che «queste riforme potrebbero arrivare al giudizio della Corte» e che si tratta di «scelte della politica. Poi definisce «obbrobriosi» i maxi emendamenti, ma avverte che «in assenza di altre regole diventa, ahimè, inevitabile che vi si debba ricorrere».

RIPRODUZIONE RISERVATA