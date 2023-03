Barbe, capelli e manicure: è un boom 

Cultura, scuole, sport ma anche bellezza e cura della persona: fra i servizi offerti da Isili si contano ben quattro centro estetici (di cui uno dedicato prevalentemente alle unghie) e sette tra parrucchiere e barbieri. L’ultimo salone in ordine di tempo ha aperto appena un mese fa. Poi ce n’è anche un altro che apre due volte a settimana. Nonostante la pandemia, la crisi economica, il rincaro dei prezzi queste realtà commerciali vanno avanti e anzi prolificano.

Mentalità più aperta

I titolari non sono soltanto isilesi. Arrivano anche dai centri vicini. In prima fila tante donne e tre uomini. Giulia Cancedda, 34 anni, è la proprietaria di una catena di centri estetici: «La nostra clientela, oltre che da Isili, arriva da un vasto territorio che va da Mandas a Seulo, ad Aritzo, a Gesturi. Oggi la mentalità è più aperta e la gente tiene alla cura della propria persona».

Pare proprio che nel capoluogo del Sarcidano ci sia spazio per tutti senza una vera e propria concorrenza. «Non so bene come possiamo andare avanti», sorride Sabrina Coni, 55 anni, parrucchiera: «Comunque ognuno ha la sua clientela. Le persone scelgono la centralità di Isili, per noi vale anche il passaparola e la pubblicità sui social».

Isili e il suo ruolo nel territorio sono alla base della scelta di chi ha voluto avviare qui la propria attività. «Isili offre di più di tutto», conferma Aurora Vacca, 50 anni, parrucchiera: «Ci sono le scuole, i negozi, gli uffici... Potrei lavorare di più e prendere un’altra persona ma ci accontentiamo».