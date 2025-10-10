VaiOnline
Scano Montiferro.
11 ottobre 2025 alle 00:18

Barbarighinu, trekking sulle orme dei banditi 

Il Montiferru è pronto a incantare visitatori e turisti con le sue ricchezze ambientali e le affascinanti storie dei banditi che qui, secoli fa, imperversavano. Domani torna Barbarighinu: il trekking storico-naturalistico nelle montagne di Scano, per ritrovare un contatto genuino con l'ambiente selvaggio.

Un viaggio tra storia e leggenda per godere delle bellezze naturalistiche senza tempo: spelonche, radure, boschi plurisecolari, quindi animali selvatici come cervi, mufloni e cinghiali. Per tanti amanti della montagna che oggi calpestano i sentieri che secoli fa erano battuti da spregiudicati briganti e dai allevatori che praticavano la pastorizia nomade. Cinque le tappe del trekking per 8 chilometri di agevole passeggiata, della durata di 6 ore circa: durante il tragitto, ad ogni sosta, i racconti della montagna, le bardane dei banditi rievocate con documenti storici d'archivio.

Partenza alle 9 verso Leari, antico villaggio tardo-nuragico; prima tappa la sorgente de su Laccheddu Biancu, area ristoro dove sgorga un’acqua cristallina. Terminata la salita si discende per sa Roca de Pedras Nieddas, promontorio di rocce basaltiche dove sorgono rari esemplari d’acero. Quindi arrivo a sa Roca Traessa, un dicco vulcanico a 800 metri dove sorge su suile de sas Portas per il pranzo, vicino ad alcune capanne in pietra di origine medioevale. L’ultima tappa a sa Roca de s’Òmine, un'arcana rupe dalle sembianze umane.

Barbarighinu è un trekking «più iniziatico che turistico perché i visitatori sono compagni di viaggio», spiegano gli organizzatori dell’associazione culturale omonima: Antonio Flore Motzo, Antioco Milia, Maria Francesca Flore e Pietro Manca.

