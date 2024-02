Barbarighinu, fra turismo e natura 

La montagna di Scano Montiferro oggi si popola di appassionati di ambiente e escursionismo per la prima di Barbarighinu, il trekking storico-naturalistico sui sentieri dei banditi del Montiferru. Si inaugura la nuova stagione con il viaggio negli antichi tratturi, avvolti dai boschi secolari del Montiferru, tra lecci e querce, sorgenti d’acqua, spelonche e anfratti che servono da ricovero per volpi e martore, mufloni e cinghiali. Un trionfo della natura che ospiterà i primi visitatori di quest’anno che vedranno anche i siti archeologici e conosceranno la storia degli antichi abitanti. Quest’anno l’escursione si arricchisce di una chicca ambientale tutta da visitare, il nuovo Parco Leari, dall’omonimo nuraghe nelle colline scanesi.

L’escursione

Barbarighinu è un trekking storico-ambientalistico, «più iniziatico che turistico perché i visitatori sono compagni di viaggio che iniziano ad avere coscienza della nostra cultura», spiegano gli organizzatori dell’omonima associazione culturale, gli scanesi Antonio Flore Motzo, Antioco Milia, Maria Francesca Flore e Pietro Manca. Proprio in questi luoghi incantati la passeggiata storico-naturalistica offre un contatto con la natura selvaggia, dove il tempo si ferma. Un ambiente ancora incontaminato che a Scano Montiferro hanno valorizzato da una decina d’anni e fanno conoscere a tanti visitatori amanti della montagna. Oggi calpestano i sentieri che secoli fa erano battuti da spregiudicati e feroci briganti, e dai pastori che praticavano la pastorizia nomade. Appuntamento alle 9 in centro a Scano, poi partenza per la passeggiata. Sei ore attraverso 8 chilometri di camminata, tra rigogliosi boschi dove il sole fatica a penetrare. Durante il tragitto gli escursionisti vengono trascinati in leggendari racconti della montagna, le bardane dei banditi.

Le tappe

Leari (847 metri), dove sorge l’omonimo nuraghe, antico villaggio tardo-nuragico, probabile rifugio della tribù Olea; poi la sorgente de su Laccheddu Biancu, area di ristoro con una fonte di acqua cristallina. La scenografica sa Roca traessa, unaroccia vulcanica a 800 metri, dove sorge su suile de sas Portas. Sa Roca de s’Òmine, una rupe che ricorda sembianze umane. Infine il parco Leari è immerso nella natura, i visitatori potranno ammirare l' asino sardo, l'asino dell'Asinara e le caprette.

