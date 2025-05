Barbara Serra: «Io, antifascista, faccio i conti  col nonno podestà di Carbonia e Iglesias» 

«Una lettera indirizzata a mio nonno spedita dai nazisti con tanto di svastica, ritrovarla nella casa di Decimomannu è stato uno shock. Ho provato subito a tradurla ma non riuscivo a capirne il senso, poi ho letto quell’ultima e terribile frase che mi ha fatto raggelare il sangue “Heil Hitler”». Barbara Serra ancora si emoziona nel ricordare il giorno in cui sua sorella Ilaria le mandò un messaggio con la fotografia di una lettera del 1938 indirizzata a suo nonno Vitale Piga, funzionario fascista, ritrovata per caso in mezzo alle carte di famiglia. Una storia già in parte raccontata nel docufilm di Al Jazeera “Fascism in the family” del 2020 in cui la giornalista è protagonista ma che oggi ritorna fortemente alla ribalta e con nuovi dettagli grazie al suo ultimo libro “Fascismo in famiglia” (edito da Garzanti, 192 pagine, 18 euro, in libreria dalla scorso aprile) che domani verrà presentato a Cagliari e mercoledì a Carbonia.

Quella lettera

La giornalista di fama internazionale Barbara Serra è nata a Milano 50 anni fa da padre sardo e madre siciliana e non ha mai scordato le sue origini: «Sono andata via dall’Italia a 8 anni e sono cresciuta all’estero, prima in Danimarca e poi in Inghilterra, ma in casa si parlava italiano. I miei genitori ci tenevano alle origini e tornavamo spesso in Sardegna dove sta ancora una parte della nostra famiglia. Ho sempre saputo che mio nonno era un fascista ma finché quella lettera nazista non mi ha spinto ad addentrarmi nella ricerca storica capivo solo in parte cosa significasse», racconta. «Dopo il lancio del docufilm sono venuti alla luce nuovi documenti e storie legate a mio nonno e alla mia famiglia – racconta – ho quindi sentito l’esigenza di metterle nero su bianco per lasciarne traccia per le future generazioni della mia famiglia e non solo».

Gerarca fascista

Fascismo e famiglia, due temi sviscerati nel libro dove l’autrice racconta le vicissitudini di suo nonno Vitale Piga, gerarca fascista che fu podestà di Iglesias e di Carbonia, nonché dirigente minerario: «Rimettere in ordine la storia non è stato per niente facile, sono passati oltre 80 anni da quei fatti e molti documenti sono andati perduti per sempre e le persone che potevano raccontarli non ci sono più. Nel mio libro lo spiego bene, per la ricostruzione del passato sono state importantissime alcune persone che mi hanno fortemente aiutata a trovare piccole tessere di un grande mosaico, fortunatamente in Sardegna ho trovato molta collaborazione da parte di tanti».

Oggi

Un libro che non parla solo di fascismo storico ma che si addentra fino ai giorni nostri e prova a fare delle considerazioni e raffronti con la politica attuale: «La mia formazione professionale mi ha permesso di conoscere il mondo anglosassone e quello arabo. Se da una parte gli inglesi non hanno conosciuto gli autoritarismi in casa propria, dall’altra, nel mondo arabo, ancora oggi la democrazia non è così matura e anzi sembra normale che a volte venga negata. Quando si parla di Italia tutto cambia perché gli italiani hanno vissuto una dittatura lunga vent’anni e ancora oggi è un tema di scontro».

Concentramento

Nel libro trovano spazio anche le storie dei prigionieri di guerra detenuti nel campo di concentramento di Carbonia, dei minatori morti sul lavoro e degli ebrei che si trovarono in città dopo le leggi razziali come ad esempio Guido Segre, il presidente dell’Azienda Carboni Italiani a cui venne negato persino di assistere all’inaugurazione della città da lui fortemente voluta: «Mio nonno è stato un fedelissimo del fascismo e su questo non ci piove. La sua storia, in qualità di podestà della cittadina mineraria, si intreccia fortemente con quella dei suoi cittadini e lui non poteva non sapere cosa subissero». L’autrice ci tiene a sottolineare un dettaglio importante: «Non temo l’approvazione da parte dei lettori, il libro potrà piacere o meno, ma non vorrei essere fraintesa nel mio intento: non c’è nessuna volontà di riabilitare la figura di mio nonno ma nel libro ho cercato anche di non demonizzarlo e di capire il contesto e le ragioni delle sue azioni, chiedendomi sempre cosa avrei fatto io al suo posto. La risposta non è sempre ovvia». Barbara Serra conclude con fermezza: «Io sono un’italiana sradicata, politicamente conservatrice, madre di un figlio di nazionalità e religioni miste, erede della storia fascista della mia famiglia. Sono una cittadina conscia e grata della libertà di cui gode grazie alla democrazia e sono pronta a difenderla. E sono antifascista».

