Barbara Pusceddu: «Che onore la rielezione Ora Sinnai cambierà» 

Sinnai. Un po’, giura, ha dormito: «Ero molto stanca. E pensierosa. Con la stima, dagli elettori mi sono state trasferite tante responsabilità, sulla popolazione e sul territorio ma anche politiche: un sindaco deve garantire gli equilibri della coalizione che lo sostiene». A turbare i sogni di Barbara Pusceddu nella sua prima notte da sindaca (per la seconda volta) di Sinnai non era il Manuale Cencelli bensì i giovani: «Le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al progetto in questi mesi. Sono 18-26enni, hanno tante competenze. Ci sono eletti e non eletti. Il compito mio e della coalizione è mantenere vivo il loro entusiasmo e coinvolgerli».

Consulta giovanile?

«Ne abbiamo parlato: ne sarebbero entusiasti».

Ha votato oltre il 57 per cento degli aventi diritto: l’1,5 in più di cinque anni fa.

«Un segnale importante. Ma c’è ancora molto da fare».

Lei ha sfiorato il 62 per cento: nell’Isola, fra i Comuni sopra i 15mila abitanti, è il dato più alto.

«Un onore e una grande soddisfazione: li condivido con tutti coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale e ringrazio i tanti cittadini che hanno dato fiducia a me e a una coalizione omogenea».

Eletta consigliera comunale per la prima volta 27 anni fa, lei da allora ha avuto vari incarichi: assessora, vicesindaca, sindaca, di nuovo vicesindaca. Come si prendono tanti voti essendo “sulla piazza” da tempo?

«Credo dipenda dal fatto che mi conoscono: frequento il paese, partecipo alla vita associativa».

Che è molto intensa.

«Altro che. Abbiamo un centinaio di associazioni. Si occupano di cultura, sport, sociale: dall’infanzia alla terza età, dalle persone fragili al teatro. Ma Sinnai, come tanti altri paesi sardi, patisce anche tante difficoltà, a partire dall’economia».

Il confronto con i due avversari le ha dato spunti utili?

«Cappai e Lobina, come me, conoscono bene il paese, i suoi punti deboli e i suoi punti di forza, quindi hanno toccato temi importanti. Sono certa che daranno un contributo prezioso e che sulle scelte decisive saremo dalla stessa parte».

Una sfida sarà il Puc.

«Il percorso è già avviato. Stiamo producendo gli atti per elaborare il Piano d’assetto idrogeologico. È urgente dare risposte al fabbisogno di aree residenziali (ci sono lottizzazioni già avviate e altre pronte a partire) e produttive (il Pip è saturo), e rendere attrattivo il centro storico: ci sono tante case da ristrutturare e diverse aree inutilizzate che pensiamo di adibire a parcheggi. E dopo il Puc avremo il Pul, il piano di utilizzo dei litorali: a Solanas e Torre delle Stelle c’è da tutelare le coste dall’erosione, il sistema dunale è compromesso sia dall’azione degli elementi naturali sia da azioni meccaniche».

Posteggiano sopra le dune?

«Anche. Vogliamo riordinare i parcheggi costieri. A Solanas, per la prima volta, ce ne saranno a pagamento».

Solanas: 300 residenti che d’estate, tra b&b e seconde case, diventano migliaia.

«Con impatti immaginabili, a partire dagli scarichi fognari. Il depuratore è una priorità: ora si va avanti con le fosse settiche. Un altro problema è quello dei rifiuti: in attesa di avere un’isola ecologica, quest’estate allestiremo dei punti di raccolta».

In Sardegna, in controtendenza con i dati nazionali ed europei, il voto delle amministrative premia il campo largo e il centrosinistra.

«Le elezioni regionali hanno fatto scuola. A Sinnai ha vinto un’alleanza nata dalla condivisione di scelte per il futuro e che si nutre del dialogo, fondamentale. Senza apertura al confronto e condivisione non si costruisce nulla».

A Sinnai il primo partito sono i Progressisti: sfiorano il 20 per cento.

«Sono un partito strutturato, radicato, e hanno proposto una lista forte, con dentro tante persone attive e presenti nel territorio: una parte importante del buon lavoro fatto nella costruzione del campo largo».

