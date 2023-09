Barbara Palombelli alla guida di “Forum” 

Oggi alle 11 su Canale 5 torna “Forum” e alle ore 14 su Retequattro “Lo Sportello di Forum”. Alla conduzione Barbara Palombelli (nella foto). Grandi novità attendono la riapertura del tribunale più longevo della tv. Nel corso della trasmissione, l’intelligenza artificiale sarà interpellata per chiedere informazioni in tempo reale, come per esempio, dati e sentenze analoghe in altri Paesi. Altra new-entry è l’avvocato del minore, una presenza che monitorerà, su richiesta del giudice, la situazione dei minori coinvolti in separazioni complesse.