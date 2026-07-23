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Sinnai-Villaspeciosa.
24 luglio 2026 alle 00:28

Barbara e Giulia sul podio dei talenti universitari 

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Due ragazze con un eccellente percorso di studi, due talenti universitari della Sardegna che hanno ricevuto un riconoscimento assegnato nei giorni scorsi a Roma. Sono Barbara Matta, 27 anni, di Sinnai, e Giulia Marongiu, 26, di Villaspeciosa. Barbara è tra i cinque migliori studenti e studentesse italiani del Collegio d’Europa premiati a Palazzo Chigi. Il riconoscimento è stato assegnato dal Dipartimento italiano per le Politiche europee, alla presenza del ministro Tommaso Foti. «Servono giovani preparati e capaci di guardare al futuro con visione e responsabilità», ha detto, «un premio che non è soltanto economico, ma un tributo all’impegno e all’eccellenza». Unica sarda ammessa al Collegio d’Europa nel campus di Natolin, a Varsavia, Barbara Matta ha frequentato il Master nella promozione intitolata a Victoria Amelina. Per accedervi ha ottenuto una borsa di studio a copertura totale, finanziata in parte dal Ministero degli Affari esteri e in parte dalla Commissione europea. Prima ancora, la laurea triennale e la magistrale conseguite a Bologna.

Da Villaspeciosa alla Camera dei Deputati, anche Giulia Marongiu è tra i migliori talenti universitari. Neolaureata in Giurisprudenza all’Università di Trento ha ricevuto il Premio America Giovani promosso dalla Fondazione Italia-Usa. Il riconoscimento punta a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e nelle relazioni internazionali. Ai vincitori è stata offerta la possibilità di frequentare il master in Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy della Fondazione Italia-Usa, diretto da Stefania Giannini, già ministro dell’Istruzione e attuale vicedirettrice generale dell’Unesco. ( ant. ser.- l.e. )

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