Barbara D’Urso, il ritorno: «Ma che paura!» 

Dopo l’addio a Mediaset e due anni di assenza dalla tv, Barbara D'Urso è pronta a scendere in pista a “Ballando con le Stelle”, in onda da domani in prima serata su Rai1 con la direzione artistica e la conduzione di Milly Carlucci.

«Tutti pensano che sono avvantaggiata perché so ballare», confessa D’Urso, «ma non è vero, lo pensava anche il mio maestro Pasquale la Rocca, che si è ricreduto, sono piena di lividi. La verità è che sono terrorizzata. Ma l'impegno è tanto, ce la sto mettendo tutta e continuerò a farlo. Sono in un tempio della Rai», sottolinea, dove fra l’altro ho iniziato la carriera, al fianco di Pippo Baudo. Adesso vorrei evitare di parlare del passato, le vere motivazioni della rottura con Mediaset magari usciranno fuori, un giorno».

Quanto al futuro lavorativo in Rai, «non ho idea di quel che farò, per adesso spero di divertirmi e di migliorare e di mostrare un lato nuovo di me magari o che non tutti conoscono. Se sono rose fioriranno, andrà come andrà». Ma la conduttrice tiene a precisare a più riprese: «Essere qui non è un ripiego, è un privilegio, una scommessa con me stessa, poi posso essere gradita a una parte di pubblico, a qualcuno non piacerò, fa parte della vita è sempre stato così». Sulla giuria e su eventuali frizioni che potrebbero nascere con Selvaggia Lucarelli, sottolinea: «È una donna intelligente e non lo dico per piaggeria. La giuria farà il suo lavoro e io ballerò, il mio lavoro è imparare, poi magari mi cacciano alla prima puntata..».

