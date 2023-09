Barbara D’Urso, addio  Myrta Merlino al via 

Barbara D'Urso era pronta a ricominciare, ma non è più la padrona di casa di “Pomeriggio 5”, un programma che ha contribuito a creare. L'ex volto di punta di Mediaset, 66 anni, ha salutato per un'ultima volta il suo amato pubblico di Canale 5 con un lungo post su Instagram in cui ripercorre i suoi 15 anni alla guida del talk show, ponendo di fatto fine a una pagina di televisione che, per quanto controversa, è senz'altro riuscita a scrivere, nel bene e nel male, la storia dell'intrattenimento. Il programma ritorna lunedì con Myrta Merlino.