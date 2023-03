Barbara Dessolis in Egitto  si avvicina alla top 1000 Wta  

Si ferma negli ottavi di finale l'avventura di Barbara Dessolis nell'Itf di Sharm El Sheikh. Un'avventura decisamente positiva per la tennista nuorese tesserata per il Tc Cagliari (1067 della classifica mondiale), che sul cemento egiziano (15mila dollari di montepremi) ha prima passato le qualificazioni cedendo appena sette giochi nei due match disputati, per poi superare il primo turno del tabellone principale battendo 6-1, 6-3 la lucky loser britannica Abigail Amos (1091 Wta). Nel match valido per gli ottavi, Dessolis ha vinto il primo set 7-5, ma poi ha dovuto cedere il passo alla coreana BoYoung Jeong, più fresca e con una miglior classifica mondiale (703), che ha conquistato il pass per i quarti di finale con un doppio 6-2. Con questo risultato, Barbara migliorerà sensibilmente il best ranking (1059 nel settembre scorso).

RIPRODUZIONE RISERVATA