Barbara Berlusconi: non entrerò in politica 

«Non ho alcuna intenzione di entrare in politica». Barbara Berlusconi spegne così le voci che la definivano pronta a seguire le orme del padre. «Ipotesi totalmente infondata». Ieri ha incontrato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, per un confronto sui temi inerenti alla sua recente nomina nel consiglio d’amministrazione della Fondazione del Teatro alla Scala di Milano. Di recente non erano passate inosservate le sue prese di posizione. Inaspettate. A settembre sulla mancata ristrutturazione dello stadio San Siro, a gennaio applaudendo alla separazione delle carriere nel giorno del primo ok alla Camera e poi contro l’inchiesta sul caso Almasri bollata come «giustizia a orologeria». Nel frattempo il partito fondato dal padre alza l’asticella e punta al 20% dei consensi. Un traguardo da centrare alle elezioni politiche del 2027. Lo ribadisce Antonio Tajani che rilancia FI e ricorda con orgoglio: «In tanti hanno intonato il nostro De profundis ma noi siamo qui. Alle ultime europee abbiamo raggiunto il 10% e il 20% è a portata di mano». Il segretario e vicepremier parla ai 'suoi', nella segreteria convocata a Montecitorio, perché (anche) altri intendano.

