Barbagianni liberato 

Si era incastrato nella canna fumaria di una abitazione a Baressa, ma grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco un barbagianni è stato messo in salvo e rimesso in libertà. È quanto accaduto nella giornata di ieri. Intorno alle 9.30, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano è arrivata una richiesta di intervento per un animale rimasto incastrato all’interno della canna fumaria di un’abitazione in via Gramsci a Baressa. Sul posto è stata immediatamente inviata una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ales che ha provveduto a rimuovere alcuni elementi del termocamino in modo tale da poter recuperare il rapace. Un intervento che ha permesso di liberare il barbagianni dalla canna fumaria e rimetterlo in libertà, sano e salvo. (g.pa.)

