Barbagia, sfida delle castagne 

La Barbagia punta alla valorizzazione del castagno attraverso progetti pilota che esaltino produzioni e combattano le malattie che colpiscono piante e frutti.Importanti i numeri: dei 2000 ettari di castagneti isolani, circa 1600 sono diversificati fra i comuni di Belvì, Desulo, Aritzo e Tonara, che ora si dicono pronti a scommettere ulteriormente sull’immenso patrimonio che li accomuna.E partendo da Belvì, si guarda con soddisfazione al progetto transfontaliero “Castour” di cui la comunità è beneficiaria per 110.000 euro, rilanciando la multifunzionalità del castagno, in ambito ambientale, turistico e socio-economico. A spiccare: la creazione di una banca dati terminologica con la Facoltà di Studi Umanistici di Cagliari, ma anche interventi per la fruibilità dei terreni, laboratori didattici, manifestazioni turistiche e workshop.

Prospettive

«Siamo soddisfatti del lavoro messo in campo – spiega l’assessora al turismo e commercio, Francesca Pranteddu – un’iniziativa di sfondo internazionale che ci vede protagonisti con l’isola sorella della Corsica, Provincia di Lucca, il parco ligure dell’Antola e altri partner di rilievo. Intendiamo fare rete e ragionare su filiere comuni».Sempre Belvì, con Desulo è candidata al bando “Patto di Filiera forestale” del ministero politiche agricole, con 1 milione e 200 mila euro per la valorizzazione del legno di castagno, reinserito dopo la potatura e il taglio in apposite chiudende e nei vigneti. Emerge anche un impegno sinergico nel progetto “Ricca” in cui 14 castanicoltori zonali supportati con 144 mila euro di fondi Gal Barbagia-Mandrolisai, collaborano insieme agli esperti dell’Università di Sassari, per combattere il marciume bruno del frutto e il “mal d’inchiostro” con l’iniziativa “Castanet” che vede due aziende desulesi e una ovoddese, beneficiarie di 126 mila euro per la ricerca. Ottime le risposte, grazie a diversi trattamenti a base di fosfonato di potassio.

Filiera

«Stiamo investendo sulla filiera corta – spiega Giampaolo Congias, presidente della società castanicola desulese e amministratore della Coop sociale Entula – stiamo promuovendo prodotti gluten free a base di castagna. Dalla birra, passando per pane e dolci. Una scommessa su cui crediamo, insieme al lancio di un lievito madre, unico al mondo».

