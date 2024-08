Barbagia ostaggio di frane e blackout 

Un dopo ferragosto dal sapore autunnale. È quello che emerge dopo le piogge di queste ore, con la Barbagia nella morsa del maltempo, fra bombe d'acqua, grandinate e allagamenti. Diversi i disagi lungo la 131 dcn e nelle provinciali, con i cantonieri Anas e Nugoro Spa impegnati fino a notte per rimuovere i detriti dalle carreggiate. Come nella provinciale 61 bis, in direzione Atzara, col rettilineo di “Marcalantes” ancora una volta invaso da fango e pietre, in un tratto essenziale nei collegamenti all'ospedale San Camillo di Sorgono.

Smottamenti e blackout

«Siamo alle solite - dice sconsolato, l’allevatore belviese Giambattista Melis - ogni qualvolta piove, dal costone montuoso a un fiume d'acqua scende fino alla Provinciale, generando pericoli non solo per noi che lavoriamo sul posto ma per i tanti automobilisti in transito. La Provincia deve mettere in sicurezza l’intero canale di guardia tappato da decenni». Sulla stesso fronte anche la Atzara-Sorgono, con più guadi a bordo strada. È furioso il sindaco di Aritzo, Paolo Fontana: «Non bastano i problemi nelle strade rurali che come sempre ripristineremo. Il vero problema è nei continui blackout energetici e telefonici, fra utenze pubbliche e private. La nostra farmacia è rimasta bloccata nelle sue attività per diverso tempo, non potendo operare al meglio». Aggiunge Fontana: «Enel sta interrando decine di chilometri di cavi per scongiurare i disservizi degli scorsi inverni, ma se alle prime piogge iniziamo ad avere questi problemi è il caos. Non oso pensare a ciò che potrebbe accadere in inverno».

Foreste

A Orgosolo, disagi nella foresta di Montes con la strada di “Santu Naniu” ancora chiusa al traffico dopo la piena dei fiumi Olai e Badu Harru: I danni sono ingenti - dice il sindaco Pasquale Mereu - ed estesi non solo a Montes ma a più località del nostro agro, come Sorasi e Locoe in cui diverse strade rurali sono interrotte. Stiamo facendo l’impossibile per ripristinare i collegamenti alle aziende. Faremo delle valutazioni più ampie su un’eventuale stato di calamità naturale. Confidiamo nel sostegno delle istituzioni regionali. Da soli non possiamo farcela»

A rassicurare le comunità, il commissario straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu: «I nostri tecnici e operai sono reduci da ore di intenso lavoro, hanno rimosso tutti i pericoli che incombevano non solo in Barbagia, ma anche in Ogliastra e Baronia. Non lasceremo sola nessuna comunità, migliorando subito la viabilità».