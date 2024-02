Barbagia online solo fai-da-te  

È caos linee telefoniche in Barbagia di Belvì e nel Mandrolisai, fra segnale contagocce e difficoltà nelle comunicazioni nei viaggi verso Campidano e Nuorese. Impossibile completare una telefonata: tra curve e zone d’ombra diverse le interruzioni, con numerosi disservizi per automobilisti e aziende. Non va meglio quanto alla fibra, ancora al palo nonostante i lavori conclusi ormai da anni. Nel frattempo i Comuni, dopo le continue richieste di potenziamento del segnale, si riorganizzano affidandosi a ditte private per collimare i disagi.

Piano B

A Desulo, dove i lavori per la posa della fibra ottica sono stati conclusi nel 2019, il Comune ha deciso di ricorrere a soluzioni alternative: «Abbiamo più volte chiesto del perché la fibra non sia ancora partita – dice il sindaco Gian Cristian Melis – ma vedendo solamente promesse disattese, abbiamo deciso di affidarci al gestore Stel che ha potenziato il segnale wi-fi in più punti dell’abitato. Siamo soddisfatti per i costi contenuti e l’assistenza continua, grazie anche alla presenza di operatori locali». Melis però tende la mano agli altri gestori: «Siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo insieme alle altre compagnie, a cui abbiamo da tempo chiesto di implementare la rete. Diversamente valuteremo dei contenziosi, anche alla luce di diversi automobilisti rimasti bloccati a causa di guasti nella provinciale verso Fonni e salvati da degli allevatori, per l’impossibilità di chiamare i soccorsi».

Fronte Comune

Paolo Fontana, primo cittadino di Aritzo, rincara la dose: «Registriamo diverse zone d’ombra che auspichiamo possano essere potenziate. Già dallo scorso anno ci siamo attrezzati per potenziare autonomamente il segnale in Municipio, biblioteca e scuole. Diversi concittadini si stanno attrezzando in egual misura».

Sullo stesso fronte anche Sorgono: «I lavori della fibra al nostro paese sono conclusi da anni – dice il sindaco Franco Zedde – ma tutto è ancora fermo. Non abbiamo avuto altra scelta che fare affidamento sui privati». Così come Belvì: «Dal 2021 - dice il sindaco Maurizio Cadau - abbiamo fatto affidamento sulla Stel per il potenziamento della rete in Municipio, ottenendo anche un’agevolazione per i privati a cui vengono concesse tariffe vantaggiose. I risultati sono finora ottimi e stiamo ragionando in sinergia, sul potenziamento della fibra».