Barbagia, Lunedì dell’Angelo con il sapore del torrone Folla anche se non c’è neve 

La Barbagia si prepara al ponte festivo pasquale, promuovendo cibo e territorio, fra strutture sold out già da giorni e diversi visitatori pronti ad immergersi nella bellezza di borghi e paesaggi.

E dopo la timida nevicata dei giorni scorsi, ai piedi del Gennargentu nuovamente vestito di primavera, si lavora agli eventi del weekend, in cui è grande l’azione sinergica fra amministratori e operatori turistici.

Lo sanno bene a Tonara, dove è trepidante l’attesa in vista della 43^ Sagra del torrone, da cui emerge la grande regia di Pro Loco, Comune, Ccn e torronai: «Siamo immersi agli ultimi ritocchi in cui tutti stanno facendo la loro parte – dice il sindaco Pierpaolo Sau- la Sagra del torrone è un autentico pezzo di storia sarda e locale. Ne andiamo fieri». Fioccano le prenotazioni. «A decine -riferisce Sau - stanno chiamando nei b&b e agriturismi per prenotare la loro Pasquetta da noi. La riprova che l’attenzione verso il nostro comune sia massima e le eccellenze artigiane piacciano. Abbiamo studiato un programma che è un perfetto connubio fra tradizione, folklore e valorizzazione di cibo e paesaggio. Lo sviluppo passa da qui e confidiamo tanto sui nostri produttori».

Disciolto il bianco candore sul Bruncuspina, anche Fonni si prepara ad un lungo weekend: «La nostra comunità è da sempre attenta all’accoglienza – spiega la sindaca Daniela Falconi – e oltre all’ospitalità nelle strutture alberghiere e negli agriturismi che registrano già da settimana diverse prenotazioni, saranno impegnate a pieno ritmo anche le nostre guide ambientali».

Le attrazioni non mancano. «Saranno fruibili i siti archeologici e altri luoghi d'interesse. Importante sarà il momento con la fede. Stiamo lavorando per promuovere ulteriormente il museo della cultura pastorale che rappresenta un pezzo della nostra identità».

Nella vicina Desulo, dopo il successo della Domenica delle Palme, con 10.000 presenze in paese paese, si guarda con ottimismo al rito de “S’Iscontra”. Puntando su un turismo religioso che si sposi con l’ambiente: «Quest’anno – dice il sindaco Gian Cristian Melis – abbiamo assistito a nevicate fugaci che hanno comunque portato dalle nostre parti un gran numero di visitatori. Ora, immersi maggiormente nella primavera e forti del successo della scorsa settimana, puntiamo a replicare con S'Iscontra. Sarà un ulteriore momento di fede, in cui il tripudio di colori sarà unico, con uomini e donne vestiti col tradizionale abito in orbace. In tanti ci hanno già raggiunto dalle scorse ore, altri lo faranno domenica, per delle escursioni in quota e nella foresta di Girgini. Non mancando di degustare il buon cibo».

E mentre Gavoi punta sul turismo lento tra Gusana e centro storico, Oliena sui riti sacri e le caratteristiche processioni, anche le guide ambientali si dicono soddisfatte: «Da oggi fino a lunedì guideremo ben 50 visitatori tra Barbagia e Mandrolisai – spiega Sergio Podda, guida e titolare del Beb Sa Stiddiosa Guesthouse di Gadoni – oggi saremo a Meana Sardo fra vigneti e nuraghi, a Pasqua nella foresta di Corongia e lunedì nei perc orsi d’acqua fra Gadoni e Sadali. Offriremo anche il servizio di home restaurant in struttura».

