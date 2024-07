Barbagia Flores, i pozzi si sono prosciugati: trivellazioni a Su Biviu 

I cinque pozzi artesiani del compendio ex Barbagia Flores sono prosciugati. Le falde che li alimentavano, fino ai primissimi anni Duemila, non hanno più garantito la portata d’acqua, seguendo un altro tracciato. I test commissionati dal Comune di Villagrande hanno prodotto esiti negativi. L’amministrazione confidava nella rinascita delle cisterne sotterranee per riuscire a garantire una quantità d’acqua maggiore alla frazione di Villanova Strisaili, dove da tempo l’acqua viene chiusa a metà mattina (quando va bene). Non resta che cercare altrove nuove fonti. «Verificheremo le condizioni dei pozzi di Osiana abbandonati dopo l’alluvione del 2004», annuncia il sindaco rieletto, Alessio Seoni. L’approvvigionamento idrico nel territorio è il tema prioritario sull’agenda dell’amministrazione fresca di insediamento. «Lunedì verrà realizzato un pozzo a Su Biviu», aggiunge il capo della maggioranza comunale. Intanto, a Girasole una quarta rottura, nella tarda serata di martedì, ha interrotto il riempimento del serbatoio d’accumulo su cui contava la comunità per riottenere l’acqua dopo quattro giorni senza goccia alcuna. I tecnici di Abbanoa hanno dovuto riprendere tutto dal principio: sistemare il nuovo guasto e mandare in pressione l’acqua. Ma è proprio quest’ultima operazione che preoccupa, perché trattandosi di una condotta vecchia di quarant’anni l’immissione in rete rischia di provocare altre rotture. Ieri mattina Abbanoa, su sollecitazione del sindaco Lodovico Piras, ha inviato la prima autobotte che ha sostato in piazza Venezia per distribuire l’acqua alla popolazione assetata.

