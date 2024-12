Barbagia e Ogliastra aspettano i turisti 

Le previsioni meteo parlano chiaro: nella notte fra sabato e domenica, dovrebbero cadere abbondanti fiocchi di neve sul Gennargentu.Un toccasana per la vetta dell’Isola, reduce da mesi di gravosa siccità e disagi nel comparto agropastorale.E partendo da Fonni, si auspica in una nevicata benevola: «Le previsioni ci dicono che la neve dovrebbe cadere sui rilievi - dice la sindaca Daniela Falconi - come sempre ci faremo trovare pronti per accogliere i visitatori al meglio nelle nostre strutture ricettive. Confidiamo non possano esserci disagi, dopo gli sforzi della Provincia sul Piano Neve».

Da Desulo, il primo cittadino Gian Cristian Melis, spera in una nevicata abbinata agli eventi natalizi in corso al paese:«“La neve è da sempre croce e delizia delle nostre comunità. Stavolta speriamo sia positiva, portando diversi visitatori al paese vestito a festa».

Anche sul versante ogliastrino, si confida in un boom di visitatori. «In queste settimane – dice Angelo Stochino, sindaco di Arzana – abbiamo provveduto a sistemare le strade che conducono al villaggio di Ruinas e al nostro Gennargentu a giorni ci verrà consegnata una ruspa di cui siamo beneficiari dall’assessorato regionale all’ambiente». Aggiunge Stochino: Guardiamo alla neve con ottimismo. La riteniamo un’occasione per promuovere la nostra montagna, su cui stiamo lavorando ad un’opera di rilancio. Faremo del nostro meglio per far sentire tutti a casa nelle strutture ricettive».

