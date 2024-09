Barbagia e Mandrolisai, la vendemmia è d’oro 

Tempo di vendemmia fra Mandrolisai, Barbagia e Baronia, dove è grande il lavoro dei viticoltori, impegnati nelle fasi di raccolta.

Un’annata eccellente per il settore che, dopo la gravosa siccità, traccia un bilancio positivo con i filari in ottimo stato e un prodotto che si preannuncia di qualità.

A Meana, dove si registra la prima vendemmia dei vigneti storici d’Italia, sono giorni frenetici che coinvolgono intere generazioni: «A differenza dello scorso anno - dice il produttore Peppe Fulghesu - la raccolta è iniziata con dieci giorni d’anticipo. Ci siamo tuttavia fatti trovare pronti e in queste ore siamo impegnati a raccogliere il Cannonau che regista una gradevole zuccherina». E continua: «Si tratta di una fase che per noi è anche motivo di festa, ma parte di un impegno che va avanti tutto l’anno. A breve uniremo le forze per promuovere la nascita di un consorzio di produttori locali che faccia rete, promuovendo le nostre eccellenze».Soddisfatti anche a Mamoiada, con le campagne animate da decine di appassionati, in continua spola verso le cantine al paese: «È stata una buona annata fino a metà agosto, quando le piogge l’hanno poi resa eccellente - commenta il viticoltore Luca Gungui - le piante hanno ripreso vigore, reidratandosi e dando maggiore slancio ai frutti». (g.i.o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA