Barbagia e Baronia attorno ai falò 

L’Isola in festa, il rito dei fuochi di Sant’Antonio Abate in diretta no stop di Videolina, Radiolina e Unione.it da Desulo, Ottana, Siniscola e Orosei. Troppo piccole le piazze, con centinaia a sfidare l’allerta maltempo, fra vento e prime piogge. Che, si spoera, diano tregua oggi pomeriggio a Mamoiada dove è attesa la prima uscita di Mamothones e Issohadores attorno al falò.

Siniscola

Il sindaco Gianluigi Farris ha ripercorso in tv, ai microfoni di Franco Ferrandu, l’essenzialità della festa che abbraccia interi vicinati: «Vivo a venti metri dal luogo dell’accensione - ha detto Farris - e da giorni è grande il fermento. È un periodo difficile in cui la siccità, di sta devastando e la festa di queste ore ci aiuta per un attimo a guardare al lato positivo delle cose. Sono orgoglioso dell’impegno profuso dai miei concittadini». Ma a Siniscola, il fuoco è stata anche l’occasione per riscoprire i componimenti poetici locali, con il lavoratorio del gruppo Pinna e Tinteri e l’uscita delle maschere de S’Orci, Su Guardianu, Su tintinnatu, Sa Partorja e Su Voe Jacu.

Desulo

Is muttettos di Davide Peddio fanno da apripista al collegamento di Gianfranco Locci, con i canti del Coro Padentes e il contributo del professor Luca Nonnis: «I desulesi sono da sempre devotissimi a Sant’Antonio Abate con una festa che inizia nelle ore immediatamente successive all’Epifania e va avanti per giorni interi con la scelta della legna di leccio e rovere, fino a alla preparazione dei piatti tipici», con il sindaco Giancristian Melis, l’ex Gigi Littarru e la presidente dell’Associazione Sant’Antonio Abate, Basilia Murgia, a riflettere sul rinnovato senso di comunità. Migliaia i telespettatori a seguire lo speciale condotto da Simona De Francisci, col supporto della direttrice di Tcs Paola Pilia e dei corrispondenti Franco Ferrandu, Graziano Canu, Gianfranco Locci e Marco Lai. Con contribuiti delle antropologhe Joyce Mattu e Alessandra Guigoni, del docente Sebastiano Mannia dell’Università di Palermo e dell’esperto Guido Carru.

Orosei

Notevole qui l’impegno di volontari ed esperti fra le cumbessias, con la sindaca Elisa Farris che ha raccontato le specificità del pane votivo: «Un elemento essenziale della festa», ha detto la prima cittadina a Graziano Canu, esaltando le peculiarità di quella che è una vera e propria leccornia: «La marmellata de Su Panicottu ricavata dall’ebollizione della sapa nel mosto, lo rende unico esaltandone i sapori». Importante il lavoro delle “cricche”, con la realizzazione dell’albero delle arance ai piedi del falò. Tutto esaurito a Ottana, col boom di visite al Museo Arti e tradizioni (Mat) e il sindaco Franco Saba a fare gli onori di casa, ai piedi del grande falò, a due passi dalla basilica di San Nicola: «Il rito coinvolge intere generazioni, in cui ognuno dona quel che può, curando anche l’accoglienza ai visitatori», ha detto Saba elogiando poi, ai microfoni di Marco Lai, i volontari «che hanno aperto al pubblico i luoghi di pregio» raccontando le fasi di accessione del fuoco, la processione e l’uscita dei Boes e Merdules. Intenso il lavoro dell’artigiano delle maschere Franco Maritato, le cui creazioni varcano i confini isolani e delle guide turistiche, rappresentate da Valeria Mura.

Nuoro

Nove i fuochi in città, fra le parrocchie di San Domenico Savio,San Giovanni Battista, San Francesco, passando per i quartieri di Città Giardino e Seuna, fino a viale Mannironi, delle chiese di Beata Maria Gabriella e del Sacro Cuore.

