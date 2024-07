Barbagia e Africa unite dal pallone 

Un ponte fra Barbagia e Africa. È quello che unisce le squadre di Seulo e Taloro Gavoi al sud della Tanzania, dove nei giorni scorsi le due squadre si sono fronteggiate sui campi sterrati del villaggio di Lithui. Con una grande festa all’insegna della fratellanza e dei valori sportivi.

Socialità

Stavolta, però, non con gli atleti barbaricini ma con quelli tanzanesi grazie a una grande iniziativa sociale messa in atto dal volontario seulese Pierpaolo Murgia, che ha donato le maglie alle due squadre locali sfidatesi in una emozionante sfida vinta 1-0 dal Taloro.

Tanto lavoro

L’iniziativa, legata alla “Missione di Lithui”, nasce dal viaggio fatto nel 2023 da due volontari di Gavoi, Valeria Sanna e Enzo Cugusi, che dopo aver conosciuto don Deogratias, sacerdote che ha vissuto per anni in Italia e qualche mese in Sardegna, hanno aderito al suo invito visitando il villaggio e più zone dello Stato africano.

Dove, nonostante manchino l’acqua, l’elettricità e moltissimi servizi, la popolazione non manca di affrontare i problemi col sorriso e tanta operosità. Anche grazie al sostegno di Valeria Sanna e dei volontari del Sermig di Torino, che sono riusciti nell’impresa di portare l’acqua a Lithui e al suo ospedale creando opere pubbliche essenziali per tutta la comunità.

Le condutture

Come, negli ultimi giorni, le condutture idriche che portano all’ospedale Santa Elisabetta, edificato dai monaci benedettini tedeschi nel 1936 e riaperto nel 2010 dopo anni di chiusura fra condizioni precarie. Proprio qui Pierpaolo Murgia sta coordinando i lavori per il collegamento delle tubature alla struttura, migliorando così il diritto alla salute dei cittadini tanzanesi.

Le donazioni

È solamente una delle tante iniziative messe in atto dal gruppo di volontari sardi ormai di casa in Tanzania, il quale così facendo contribuisce alla crescita e al benessere della popolazione locale anche grazie all’arrivo di tante donazioni provenienti da più paesi della Sardegna.

Da sempre attenti e volenterosi nel tendere la mano al popolo africano.

