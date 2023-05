Barbagia di Seulo: nuovo assalto eolico 

Secondo i piani di Enel e l'università di Roma Tre, la Sardegna può diventare un modello esportabile nel mondo per l'elettrificazione e la transizione energetica, inserito tra i Multi-Stakerholders Energy Compact delle nazioni Unite. Ma i territori dicono no.

Un no circostanziato a questi progetti che secondo i sindaci «sono calati dall'alto, che violentano i territori in cambio di rendite risibili per Comuni e privati».

Nella Barbagia di Seulo sono Esterzili e Seui i Comuni ad essere interessati da alcuni progetto di parchi eolici. A Seui il sito interessato è quello di "Orboredu", un'isola amministrativa tra Esterzili ed Escalaplano, area gravata da usi civici, condizione che rimanda all'amministrazione comunale l'ultima parola, in quanto preliminarmente alla eventuale realizzazione del parco eolico è necessario sospendere i diritti collettivi, attraverso una delibera.

Il sindaco uscente Marcello Cannas, durante uno degli ultimi incontri pubblici indetti con i cittadini, aveva sostenuto la necessità di demandare la decisione definitiva a un confronto con gli altri Comuni: «Non sarebbe giusto scegliere da soli, peraltro ho voluto informarmi in merito alla rendita annua di 12 pale eoliche e mi era stata indicata la cifra approssimativa di 60mila euro, praticamente niente».

Diverso a Esterzili dove invece l'area ricade totalmente nelle proprietà private e l'amministrazione viene a trovarsi, di fatto con le mani legate, come spiega il sindaco Renato Melis: «Il nostro interlocutore è il pubblico, non possiamo entrare nel merito delle scelte dei singoli, se non al più avviare un confronto con i cittadini attraverso assemblee pubbliche, che pensiamo di indire nelle prossime settimane».