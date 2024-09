Barbagia di Seulo e Uta, i Comuni alle prese con l’assalto al territorio 

Le amministrazioni municipali della Sardegna meridionale continuano a confrontarsi con il tema della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e del rischio di speculazioni ai danni del territorio. Nella Barbagia di Seulo i Comuni di Esterzili, Sadali e Seulo hanno stabilito di non avere aree idonee e che la via maestra porta alle comunità energetiche. «Il nostro territorio – spiega la sindaca di Sadali , Barbara Laconi – è ricchissimo di monumenti naturali storici, culturali e paesaggistici. La transizione ecologica per noi deve avvenire attraverso le comunità energetiche». Renato Melis, sindaco di Esterzili , spiega che la sua «amministrazione potrà valutare unicamente interventi intercomunali di confine con il nostro territorio». Per il Comune di Seulo l’unica possibilità in gioco è il fotovoltaico: «Vogliamo agevolare l’investimento della comunità – precisa il sindaco Enrico Murgia – attraverso la costituzione di una società energetica locale».

A Uta , invece, il Comitato per la difesa del territorio boccia la delibera adottata dal Consiglio: «Temiamo – spiega il portavoce Davide Meloni – che il prossimo passo sia l’individuazione di aree idonee da destinare alle comunità energetiche industriali che si stanno programmando nell'area industriale di Cagliari. Questo, considerando che Macchiareddu è già satura, comporterebbe l'individuazione delle nuove aree nell'agro adiacente, andando a interessare terreni agricoli e zone da salvaguardare». Il sindaco Giacomo Porcu contesta questa ricostruzione: «È stato deliberato che il territorio di Uta non presenta aree idonee a ospitare mega-impianti di energie rinnovabili. Riteniamo però sbagliato cedere alla demagogia del “No a tutto”: diciamo sì all’installazione su edifici senza ulteriore consumo di suolo e alle comunità energetiche che rispondano alle esigenze di risparmio in bolletta della popolazione».

A Ussana , oggi dalle 18, accanto alla cantina sociale di via Terranova è in programma un convegno, “La transizione energetica dal fossile al rinnovabile: quale futuro per la Sardegna?”, al quale parteciperanno i consiglieri regionali Gianluca Mandas e Maria Laura Orrù.

