Aritzo, Belvì, Gadoni, Seulo
23 ottobre 2025 alle 00:25

Barbagia accessibile, un tour di 4 giorni per ciechi e ipovedenti 

Natura, tradizione e accoglienza, sono gli elementi cardine di Sardegn@ccessibile, il nuovo progetto promosso dell’I.Ri.Fo.R. di Nuoro, dedicato alle persone con disabilità visive e a tutti gli amanti della natura. Per l’iniziativa in programma dal 6 al 9 novembre 2025, tappa nei centri barbaricini di Seulo, Gadoni, Belvì e Aritzo, mettendo in campo esperienze inclusive e multisensoriali ideate per valorizzare il territorio e renderlo fruibile a tutti.

Varie le attività in campo. A Seulo, spazio alle camminate in località Nasaunu, da sempre metà di diversi appassionati del turismo lento. Importante la sinergia instaurata con l’Ecomuseo del posto, grazie alla quale i partecipanti verranno guidati nella produzione e degustazione de “Su Casu in filixi”, caratteristico formaggio avvolto nelle foglie di felce. A Gadoni, tappa sul Flumendosa e nella miniera di Funtana Raminosa, con un focus sulla tradizione tessile, ripercorrendo la lavorazione de “Sa burra”, il tipico tappetto locale.

Nella tre giorni, protagonisti anche i laboratori di pane e dolci di Belvì e Aritzo, tra i profumi del torrone e del sorbetto della Carapigna: «Con questo progetto – spiega Gianni Marongiu, presidente dell’I.Ri.Fo.R. di Nuoro – vogliamo offrire un modello di turismo accessibile che metta al centro la persona e la sua libertà».Essenziale la sinergia con il territorio: «Lavoriamo con operatori e amministrazioni locali - aggiunge Marongiu - perché solo attraverso la collaborazione si può costruire un sistema turistico duraturo. L’inclusione non è solo una necessità, ma un modo per rendere la Sardegna più accogliente e consapevole».

