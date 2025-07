“Barbablù” e le estati a Golfo Aranci e Marinella 

Nel percorso che accompagna Federica Rosellini in una tournée che tocca oggi la Sardegna, e di preciso Nora, dove alle 20 sarà in scena con “Ivan e i cani”, ospite del festival La Notte dei Poeti targato CeDac, c’è tanto teatro e un po’ cinema. Ma soprattutto “Barbablù”, «la mia favola preferita», dice, e il “Macbeth” di William Shakespeare. «Di cui», svela, «sogno la regia». Il capolavoro dei capolavori.

Trevigiana e bellissima, classe 1989, Federica Rosellini è drammaturga, regista, illustratrice e performer. Ha vinto due volte il Premio Ubu come miglior attrice under 35.

«La mia amica»

Ma ora è anche il momento di “iGirl”, a cui l’artista sta lavorando con Daniela Pes, la nostra Daniela Pes, cantautrice premiatissima in mezza Europa. «È un’artista che è una punta di diamante, e che ha scritto le musiche originali dello spettacolo che stiamo allestendo dal testo di Marina Carr», spiega Federica Rosellini a proposito della collaborazione con la cantautrice, compositrice e polistrumentista tempiese. Nulla di strano, il feeling con Pes, per chi ha un feeling con l’arte a 360 gradi. E un legame forte con l’Isola.

Vacanze di bambina

«Fino ai 16 anni ho passato le vacanze da mia zia, che aveva casa in Sardegna: è una terra che ho avuto la fortuna di girare un po’, e tra i miei ricordi più cari ci sono le estati tra Golfo Aranci e Marinella, le spiagge, il mare, certi tramonti», racconta Rosellini, prima donna in Italia a portare a teatro “Ivan e i cani”, la storia, tratta da un episodio reale, di un bambino russo abbandonato a se stesso a 4 anni e “adottato” da creature buone.

Il testo

Anime affini che lo accolgono e gli regalano la sopravvivenza: una muta di cani randagi. «Quando ho saputo che il testo di Hattie Naylor, che già conoscevo, era stato tradotto da Monica Capuani, che è una delle traduttrici del teatro inglese contemporaneo più importanti in Italia, ho chiesto di poterlo leggere e me ne sono innamorata», interviene l’attrice, diretta sul grande schermo da (tra gli altri) Daniele Luchetti in “Confidenza”, con Elio Germano e Vittoria Puccini, e Gianni Amelio in “Campo di battaglia”, accanto ad Alessandro Borghi. «È un testo che mi permette di parlare di tante cose che hanno anche a che fare con l’attualità, come l’infanzia esposta al dolore e alla ferocia del mondo, che è quella che purtroppo stiamo vedendo sui teatri di guerra oggi, ma anche di maternità e famiglie “diverse” attraverso il racconto tra uomo e animale, non domestico ma selvatico. Ivan è stato cresciuto da una muta di cani randagi, e questi due aspetti, dell’essere randagio e selvatico, sono fondamentali».

Luoghi e anime

Il pubblico apprezza. «Per una questione di sensibilità ai temi, o perché, in fondo, c’è sempre spazio per una fiaba in noi. Anche se si tratta di una fiaba nera, come in questo caso», osserva Rosellini, impegnatissima a teatro. «Gli ho dedicato una vita, tutto il tempo libero che avevo da adolescente: ho iniziato a 12 anni e debuttato a 19, e non ho più smesso. La mia vita è strettamente connessa a quella scatola-luogo che è il teatro, a quel sacrificio che è mettersi esposti in presenza davanti a tante persone e lasciarsi attraversare». Dove serve studio, tanto studio. Più di una passione. «Il teatro è casa, il cinema», aggiunge Federica, «un luogo che mi piace abitare dove imparare cose da portare in teatro. E viceversa».

RIPRODUZIONE RISERVATA