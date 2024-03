Barba, capelli e 80 modellini 

Tra una barba e un taglio di capelli, la passione di modellista navale si è fatta largo nel tempo libero. Mario Parodi, 86 anni, è seduto nella sua barberia nella centralissima via Roma a Calasetta dove si appresta a lasciare il timone al nipote Davide. Dietro di lui, due degli 80 modellini costruiti nella sua vita, l’Ancilla Domini, la Sant’Anna e la Amerigo Vespucci. Una passione che racchiude l’amore per il mare e il modellismo navale che si può realizzare anche chiusi tra una barba e uno shampoo, un’acconciatura e una chiacchierata.

A bordo

«La prima è la nave che portò i nostri antenati a Calasetta da Tabarka. Erano 133 e fra questi anche due Parodi, Francesco e Andrea. L’elenco dei nomi è appeso in quel quadro». Più che in una barberia, sembra di stare in plancia, a bordo di una barca. Emerge la passione per il mare in ogni angolo. «Sono regali che ho ricevuto - dice Mario Parodi - timoni di imbarcazioni e crest di navi della marina militare, cimeli che nel corso degli anni mi sono stati regalati dai clienti che conoscevano la mia passione per il mare». L’amore per il modellismo nasce dopo aver imparato il mestiere che ha praticato per due anni anche sulle navi durante il servizio militare, naturalmente in marina. «Bellissima esperienza che ricordo con piacere. Due anni in giro a conoscere il mondo - dice Parodi -, però dopo il congedo, per fare esperienza e guadagnare di più, andai a Milano e a Cagliari. La passione per il modellismo invece mi è stata trasmessa da Mario Testa, un cliente, tra l’altro un ex palombaro sposato con una calasettana: l’ho ascoltato, ho imparato e in tutti questi anni ho realizzato più di 80 modellini. Ho riprodotto anche le barche armate a vela latina che per decenni hanno fatto esplodere la passione per le regate nelle principali località marinaresche della Sardegna. Fra questi, la Calasettana, ma anche Antioco il moro, e tante altre. L’Ancilla Domini, ne avrò fatto almeno 12. Me la chiedevano proprio perché è un simbolo per i calasettani che ci riporta al 1770 quando si insediò la nostra comunità nell’isola di Sant’Antioco e ci fu la nascita di Calasetta. Il tempo per realizzarle l’ho trovato tra un cliente e l’altro in barberia. Anziché restare con le mani in mano, mi dedicavo sempre più a questa passione. La Sant’Anna è stata la prima che ho realizzato, era il 1972, e la tengo vicino all’Ancilla Domini».

Il futuro

Tra le tante cose, il barbiere modellista ci tiene a sottolineare il fatto che l’inaugurazione della barberia è avvenuta in occasione della Madonna delle grazie «che mi ha sempre portato fortuna - dice Parodi - in tutto quello che ho fatto. Sono anche orgoglioso di far parte di “raixé”, il progetto che intende rafforzare i collegamenti tra le comunità tabarchine, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. L’attività resterà a mio nipote Davide che collabora già da tempo nel negozio. È bravo, ed è l’unico che ha deciso di portare avanti il lavoro del nonno. Per il modellismo invece, chissà».

