Barattoli di marijuana tra le bancarelle di carciofi 

Secondo i carabinieri si tratterebbe di marijuana illegale, secondo Alessandro Mancosu, imprenditore 35enne di Cagliari con azienda a Guspini, si stratta di canapa leggera assolutamente legale. Saranno le analisi chimiche a stabilire chi avrà ragione davanti al tribunale di Cagliari. Per adesso Mancosu è accusato di aver tentato di vendere sostanze illegali in una bancarella durante la Festa del carciofo di Villasor. Sotto sequestro 70 chili di prodotto.

Secondo la ricostruzione dei militari, l'imprenditore non sarebbe stato autorizzato alla vendita della cannabis light, conservata in un barattolo di vetro da 200 grammi in esposizione in una bancarella di prodotti locali. La situazione, a questo punto, si sarebbe ulteriormente complicata per l'imprenditore cagliaritano, perché sono scattati i controlli sulla sua azienda attiva nel Medio Campidano.

Per i carabinieri, le fatture di acquisto delle semenze lecite (quelle con meno dello 0,6 per cento di thc) non sono state abbastanza per lasciar perdere. I militari di Samassi, Guspini e Nuraminis hanno proseguito i controlli nell'azienda che non sarebbe risultata in possesso del corretto codice Ateco. Dai controlli risulterebbe inoltre uno stoccaggio non autorizzato del prodotto. Sono stati sequestrati 72 chili di marijuana light che ora sarà analizzata per accertare che sia realmente legale. Per i carabinieri, però, anche in caso di canapa legale, la raccolta delle infiorescenze e la vendita a una sagra è comunque illegale. (m. p.)

