Barak choc: «Ho rischiato di morire» 

Antonin Barak ha rischiato di morire la scorsa estate per un problema di salute: è quanto rivelato alla Gazzetta dello Sport lo stesso giocatore ceco della Fiorentina, spiegando che un’iniziale apparente «cosa semplice» si è trasformata invece in «una polmonite bilaterale con versamento nei polmoni fino al pericardio e il ricovero in ospedale. Avrei potuto fare la fine di Christian Eriksen», il giocatore danese ex Inter «che ha avuto un malore in campo all’ultimo Europeo».

Ora il centrocampista sta bene ed è pronto a dare il proprio contributo alla viola. E pensare che un anno fa stava per essere acquistato dal Napoli diventato poi campione d’Italia. «Alla fine della stagione 21/22 era già quasi tutto fatto», ha detto, «ma non siamo riusciti a chiudere perché hanno ritardato la cessione di Fabian Ruiz. Non sono dispiaciuto, la Fiorentina è stato il salto più grande e ne sono felice».

