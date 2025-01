Baradili, l’ultima nata ha 11 anni «Ma restiamo un’oasi felice» 

Inviata

Baradili. Quasi come una profezia Maya. Secondo le statistiche Baradili nel 2025 dovrebbe scomparire dalle mappe dell’Alta Marmilla. Eppure, proprio come le previsioni della cultura centro americana, anche lo studio ministeriale fa flop: il paese più piccolo dell’Isola esiste e resiste. Con 76 abitanti, arroccato fra le case in pietra e un centro storico-bijoux, sopravvive a dispetto delle oggettive difficoltà e non vuole arrendersi alla legge dello spopolamento che lo bolla come “paese in via di estinzione”. «È vero che mancano servizi e i disagi sono tanti ma non dobbiamo rassegnarci – osserva la sindaca Maria Anna Camedda – il nostro è un paese del buon vivere, qui è forte una dimensione umana che in altri contesti è andata persa». E c’è pure chi scommette di fare impresa.

Il centro

Due passi a ridosso del Municipio bastano per notare che qui manca tutto. L’unico negozio di alimentari ha chiuso dieci anni fa, non c’è un ambulatorio medico, una farmacia, un bar, un ufficio postale né un’edicola. In giro non si incontra nessuno a parte un bel cagnone bianco. L’unico di passaggio è un arzillo 82enne. «Sto rientrando da Baressa, ho sbrigato alcune commissioni» spiega Giuseppe De Felice, origini pugliesi, una vita da emigrato in Lombardia poi il trasferimento a Baradili «per scelta» precisa subito. «Milano ogni tanto mi manca, là c’è mia figlia però preferisco vivere qui, mi sento a casa» racconta l’anziano che ogni giorno acquista «otto copie de L’Unione Sarda per distribuirle ai compaesani». Un clima di collaborazione in un paese che è una famiglia allargata, in cui i rapporti sociali fanno tornare indietro nel tempo. Sono queste peculiarità («punti di forza» per dirla con il vicesindaco Lino Zedda) a spingere alcuni a mettere su casa in un territorio in cui il trend delle nascite è costantemente in rosso. In otto paesi della zona non si registrano nuovi nati da anni, a Baradili l’ultimo fiocco rosa risale al 2014. «Mia figlia Gioia, frequenta la scuola primaria a Baressa– racconta la mamma Simona Ardu, casalinga – fa la vita di tutti i bambini fra ludoteca, catechismo e sport. E un grande impegno delle famiglie che si organizzano per accompagnare i ragazzi alle varie attività». Si cerca di non far mancare nulla, internet spesso è la salvezza ma non sempre basta. «Prima vivevamo ad Arzachena ma siamo tornati qui – va avanti la mamma – ci sono stati anche momenti in cui una delle mie figlie si è lamentata per questa scelta ma le ho fatto notare le differenze fra stili di vita e ora sembra apprezzare».

Le attività

Al deserto di natalità fanno da contraltare alcuni imprenditori “coraggiosi” che hanno scommesso in questo minuscolo centro. E nonostante i trasporti e i collegamenti siano da brivido (c’è un solo autobus per Oristano alle 7 e rientra alle 16), qui ci sono due pizzerie, un parco acquatico (che d’estate fa schizzare miracolosamente le presenze a quota 20mila), campi da padel e calcio, un raviolificio, un noleggio caravan e una falegnameria. «Ho aperto a Baradili la mia attività perché la zona artigianale mi offriva maggiori opportunità – racconta Giuseppe Ardu - E rifarei questa scelta, siamo di passaggio, abbiamo un’ottima visibilità». Una vera sfida anche per una giovane coppia che un anno fa ha aperto un laboratorio di design. «Due anni fa abbiamo deciso di costruire qui la nostra casa – spiega Arianna Ardu, grafica che lavora insieme al compagno Andrea Dessì, designer – poi abbiamo iniziato il lavoro. Una scelta di vita consapevole, di cui siamo orgogliosi». Negli ultimi anni, grazie anche ai bandi contro lo spopolamento, cinque famiglie hanno scelto di stare nel cuore della Marmilla.

Stile di vita

Dalle parole di tutti traspare una fierezza e l’ambizione di tutelare una realtà che numericamente è una sorta di condominio (in cui i ragazzi sono appena 8, gli adulti in età lavorativa una quarantina, gli altri sono anziani) ma va vissuta al di là dei numeri. «Non vogliamo essere una riserva naturale – conclude la sindaca – conosco i problemi e gli svantaggi ma si equivalgono con le positività di una comunità come la nostra». E allora via l’etichetta di paese segnato «siamo qualcosa di molto più complesso ed è giusto dare ai cittadini di Baradili le stesse opportunità di chi vive in città».

