Barack Obama arrestato nello Studio Ovale ma è una notizia falsa pubblicata da Trump 

Washington. Non conoscono limiti i post irriverenti e le minacce ricattatorie di Donald Trump su Truth. Gli ultimi hanno preso di mira Barack Obama per il Russiagate. Il tycoon ha pubblicato un video creato dall’intelligenza artificiale che lo vede ridere nello Studio Ovale mentre agenti dell’Fbi ammanettano l’ex presidente seduto accanto a lui. Il filmato finisce con Obama in piedi in cella, con addosso la tuta arancione da carcerato. L’attacco è legato alle dichiarazioni della direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, che ha annunciato di voler deferire al Dipartimento di Giustizia dirigenti dell’amministrazione Obama, accusandoli di aver «manipolato e politicizzato» informazioni di intelligence per agevolare l’inchiesta dell’Fbi su presunte collusioni tra la campagna di Trump e Mosca nel 2016.

