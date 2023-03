Baraccopoli abusiva  e carcasse d’auto: sopralluogo dei ranger 

Crescono le carcasse, lievita la spazzatura. E ieri, in via San Paolo, davanti alla baraccopoli delle officine, sono arrivate due pattuglie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Più che un blitz vero e proprio culminato con un sequestro della discarica abusiva, un controllo, una verifica.

Ben altro si aspettano i residenti di Sant’Avendrace che da tempo chiedono interventi radicali perché si liberi la parte ancora occupata di via San Paolo, di quell’area su cui il Comune ha deciso di realizzare un grande parco di verde e sport. Mentre l’impresa che si era aggiudicato l’appalto è riuscita a ripulire gran parte del territorio destinato a rigenerarsi, restano ancora ampi spazi, dei 18 ettari complessivi del nascente parco, dove le ruspe non sono ancora arrivate. Non sono potute entrare. Anzi, proprio in una parte ancora occupata dagli abusivi (è storia di queste settimane) che più volte hanno ricevuto indicazioni per abbandonare i luoghi, la discarica di carcasse d’auto e di buste colme di spazzatura è sensibilmente crescita, inondando il marciapiede e gli spazi confinanti con la strada. Chi ieri ha visto le auto della Forestale in via San Paolo ha sperato che fosse la volta buona. Non sono stati però firmati verbali e messi i sigilli. Coì i tempi per la ripresa dei lavori di bonifica si allungano e slitta la vera riqualificazione di via San Paolo-Campo Scipione.

